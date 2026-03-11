Když lidé řeší investování, berou ohled na svůj věk. Obecné poučky říkají, že čím starší člověk je, tím konzervativnější by měl mít portfolio. Jenže realita ukazuje, že o věk až tolik nejde a o správném rozložení portfolia by měly rozhodovat spíše jiné parametry. Martin a David v novém díle podcastu MoneyPenny řeší, jak skutečně investovat, když člověk teprve buduje kapitál nebo když už ho chce vybírat. A navíc rozebírají rentiérské portfolio reálného investora. O podobných portfoliích se totiž hodně mluví, ale málokdo je skutečně viděl.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
