Ve sněmovně probíhá boj o funkce a je plný podpásovek. Vládní většina zablokovala řadě bývalých ministrů cestu do vedení vlivných výborů. V podcastu Podpásovka rozebíráme, na koho krevní msta za minulé volební období dopadla a co tím koalice sleduje. Věnujeme se také pozadí vládního záměru zrušit rozhlasové a televizní poplatky a vysvětlujeme, proč rozhodně nejde jen o „úlevu“ pro občany, ale spíše snahu zničit média veřejné služby.
Na pozadí výměny ve vedení ODS představujeme nejzajímavější novou tvář – Martina Haase. Bude tento věčně smějící se politik nakonec chtít proniknout v ODS až na vrchol? Podcast Podpásovka připravují Petr Honzejk a Martina Machová.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
