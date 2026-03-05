Je čtvrtek pátého března, Česká národní banka bude jednat o finanční stabilitě, proběhne Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje, což není vtip, ale něco, co Česko opravdu potřebuje a Petr Pavel vystoupí na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, jejímž generálním partnerem je letos skupina CSG Michala Strnada. My budeme hovořit o těch nejlepších podnikatelích, od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.
Jak přemýšlí EY Podnikatel roku? Co ho motivuje a jak vidí budoucnost české ekonomiky? A proč byl vybrán jako vítěz? Poslechněte si rozhovory s Dušanem Šenkyplem (Pale Fire Capital) a Martinou Kneiflovou, vedoucí partnerkou EY v České republice.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
