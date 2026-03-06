Andrej Babiš nám dal zavzpomínat na dobu covidu a opět rozjel svůj typický mikromanagement. Tentokrát začal osobně shánět „sloty“ pro letadla evakuující české občany v oblasti Blízkého východu. V podpásovce jsme se tedy podívali na to, co ve stejnou dobu dělal člověk, který by v podmínkách normální vlády měl mít s dopravou Čechů z válečné oblasti společného nejvíc – ministr dopravy z SPD Ivan Bednárik. A přehled jeho týdenních aktivit je docela zábavný.
Mototroll vytrolil sám sebe. Macinka mávající ve sněmovně Rudým právem nás informoval o povaze vlastní vlády
Věnujeme se ale i ministru zahraničí Petru Macinkovi, kterému přišlo jako dobrý nápad trable Čechů uvízlých v zahraničí zlehčovat. Měl totiž jiné starosti: Musel neúspěšně trollit prezidenta Petra Pavla Rudým právem a vykládat Xaveru Veselému, jak mu ukradl z lednice párky.
A samozřejmě nevynecháme ani imunitu pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru, což Martina Machová vzala přes Bingo kartičky. Poslechněte si, co na nich je!
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
