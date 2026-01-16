Jednání o důvěře vládě Andreje Babiše bylo historicky nejdelší, trvalo tři dny. V politickém podcastu Hospodářek Podpásovka se Martina Machová a Petr Honzejk zabývají tím, co jsme se během nich o nové sněmovně a o novém stylu politiky pro toto volební období dozvěděli. A docházejí k závěru, že je to docela hrůza. Vzájemné urážky politiků intenzitou už nyní překonávají úroveň, na jaké ve staré sněmově před volbami končily.
Pozitivní však může být nová sněmovní krev, konkrétně mladé dámy z klubů Pirátů a STAN, které přes zjevnou nervozitu ukazují entuziasmus a zájem o věcnou politiku mířící do budoucnosti.
V podcastu je řeč i o kauze Filipa Turka. Má pravdu prezident, že Turek je naprosto nevhodný ministerský kandidát? Je dobře, že mu nejmenování Turka ministrem životního prostředí projde? Nebo je to spíše pokračování neblahého trendu směřujícího k poloprezidentskému systému, který započal už za Miloše Zemana? A proč tedy vlastně Andrej Babiš nechce podat na prezidenta kompetenční žalobu, která by spor jednou provždy vyřešila?
