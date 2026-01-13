Původně to měl být díl o nových trendech v takzvaném parentingu, tedy hezky česky řečeno rodičovství. Ale nakonec si milenálka a příslušnice generace Z především vyjasňovaly s boomerem, jak se to má s fyzickými tresty, kdy kdo co zažil a jak se to na něm podepsalo.
Ovšem na ty trendy taky došlo. Poslechněte si a dozvíte se, jestli jste medůzoví, tygří, sloní, nebo delfínoví rodiče. A třeba taky co to je výchovné pravidlo 5 : 1, proč funguje a proč je zatraceně těžké ho dodržet. Nechybí ani tradiční generační slovníčky. Řekli byste, že mladší generace už netuší, co to je cajmrsk?
