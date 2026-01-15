Zbrojní skupina CSG podnikatele Michala Strnada chystá historický krok – vstup na burzu v Amsterdamu. O tom, proč si holding vybral právě nizozemský parket, jaké jsou reakce investorů a co má firma v plánu s miliardami z emise akcií, mluví v Ranním brífinku Hospodářských novin redaktor Petr Zenkner. Řeč byla i o tom, proč je současné geopolitické napětí pro zbrojaře z byznysového hlediska výhodou a jak velký přesah může mít vstup CSG na burzu pro celý český průmysl.
