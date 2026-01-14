Dvě a půl procenta – taková byla průměrná roční míra inflace za rok 2025. Podle dat Českého statistického úřadu dosáhl růst spotřebitelských cen o desetinu procentního bodu vyšší úrovně než předloni, období dvouciferné inflace by ale mělo mít Česko definitivně za sebou. Letos by se dokonce růst cen mohl udržet pod dvěma procenty, byť ceny potravin zůstávají stále nevyzpytatelné a zatím se nedaří zpomalit zdražování ve službách. Další podrobnosti a také odpověď na otázku, zda by mohl pomalý růst cen přimět bankovní radu ČNB ke snížení sazeb, prozradí v Ranním brífinku hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
