Kdo vyhrál v generačním souboji v Česku roce 2025? Veronika Capáková tvrdí, že mladá generace, neboť se ve volbách do sněmovny dostalo velké množství mladých lidí. Petr Honzejk zastává naopak názor, že jednoznačně vyhráli důchodci, a nejen proto, že Česko má nejstaršího premiéra od roku 1918.
Kdo v argumentačním duelu vyhraje? Aktuální díl podcastu Generační konflikt obsahuje i pikantní debatu o tom, jestli může být Andrej Babiš sexuálním symbolem pro mladší ženy, a také kvíz o slovech a trendech končícího roku. Víte třeba, co to je clanker, aura farming nebo AI slop? Podcast Generační konflikt vám děkuje za přízeň v letošním roce a přeje vše dobré v roce 2026!
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
