Dobré jitro z Hospodářských novin, je úterý 4. listopadu, ukáží se nové statistiky a aktuální stav nelegálního hazardu v Česku, ministr zemědělství Marek Výborný se setká se zástupci Chuchle Areny Prahy, který patří do sféry vlivu Radovana Vítka – kvůli nové nájemní smlouvě – a Petr Pavel bude hostit Petera Pellegriniho. Před 157 lety byla založená Živnostenská banka, před 87 lety se začalo v Československu jezdit vpravo a dnes vás od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.
Hlavním hostem je dnes ekonomický komentátor HN Luděk Vainert, který popisuje úskalí a příležitosti programového prohlášení nastupující vlády.
Programové prohlášení Babišovy vlády je propracovaný scénář k večírku na palubě Titanicu
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu.
