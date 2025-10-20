Státní dluh ke konci září překročil podle údajů ministerstva financí 3,5 bilionu korun. Od nástupu dosluhující vlády Petra Fialy v prosinci 2021 se zvýšil o celý bilion. Vláda přitom slibovala konsolidaci. Letošní naplánovaný rozpočtový deficit je skutečně nižší než loni a podle všeho rozpočet skutečně skončí s naplánovaným schodkem 241 miliard korun.
Velkou otázkou je však rozpočet na příští rok, který vláda schválila se schodkem 286 miliard. Rozhořela se totiž válka mezi končícím premiérem Petrem Fialou a nastupující vládou, kterou sestavuje Andrej Babiš. Ten tvrdí, že v naplánovaném rozpočtu chybí peníze. A odborníci mu dávají za pravdu.
Jak jsou na tom vyjednávání o rozpočtu, o tom se v Ranním brífinku bavíme s komentátorem Hospodářských novin Ludkem Vainertem.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist