Tenhle díl politického podcastu Podpásovka se poněkud zvrhl. Ale mohli jsme to čekat, vzhledem k tomu, že jsme natáčeli bezprostředně poté, co se jeden z autorů Ondřej Leinert vrátil z rozhovoru s Václavem Klausem starším, kterýžto mu vyjevil svůj aktuální pohled na svět.
Nechybí v něm hudrování na sociální sítě a výtka Andreji Babišovi, že do programového prohlášení zakomponoval nové uniformy pro hasiče. V kombinaci se vzpomínkami na to, co prováděl se jmenováním ministrů Miloš Zeman a rozborem ustřelené obhajoby pornoherce Jindřicha Rajchla, to nemohlo skončit jinak než úvahou o úloze sexu a erotiky v současné politice. Snad jsme to nepřehnali. Nebo možná jo. Poslechněte si!
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
