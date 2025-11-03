Nové emisní povolenky ETS2 jsou v posledních týdnech často skloňovaným tématem. Na koho přesně dopadnou a jak výrazné zvýšení výdajů za energie přinesou domácnostem, to jsou otázky, na které není úplně snadné najít odpověď. Proto jsme se v Hospodářkách rozhodli nabídnout důkladný přehled toho, jak různé typy spotřebitelů pocítí zavedení ETS2. Pokud na ně tedy v Česku opravdu dojde, což je také otázka, na kterou v Ranním brífinku odpovídá reportér Jan Brož, který se specializuje právě na energetiku.
Někdo skoro nic, jiný si připlatí desítky tisíc. Podívejte se, jak na vaši domácnost dopadnou nové povolenky
