Jeho hlavní inspirací je miliardář a longevity guru Bryan Johnson, který na sobě zkouší všechny možné techniky vedoucí k nesmrtelnosti. Podnikatel a zakladatel STRV Lubo Smid se řídí jeho projektem Blueprint, který určuje, jaké doplňky stravy brát, kolik hodin spát či jaké jídlo jíst. K tomu přidává i pár dalších věcí jako probiotika, extra kreatin nebo elektrolyty na hydrataci.
„Spánek vnímám jako vrchol pyramidy. Nejdůležitější pro mě je chladná místnost, dávám si speciální brýle před spaním, piju různé spánkové elixíry a snažím se jíst naposledy ve čtyři hodiny. Kvalita spánku je pak úplně jiná,“ říká Smid v novém díle Longevity podcastu Hospodářských novin.
Rutina Davida Semeráda a Luba Smida: Hodně spánku, přerušovaný půst i spolupráce s excentrickým miliardářem
Dodává, že jediné, v čem se od longevity pravidel tak trochu odklání, je nyní sport. Propadl závodům HYROX, což je nový sportovní fenomén, který kombinuje běh a workoutové cvičení. „A protože jsem hodně soutěživý, jdu do toho na maximum,“ říká.
