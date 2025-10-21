Nevěřte politikům, když tvrdí, že spory o nezavedení povolenek pro dopravu a bydlení budou dlouhé a roky se nebude nic dít. Tvrdé sankce přijdou velmi brzy. A opravdu vás pobaví, na koho dopadnou nejvíc. Česko ale stále má šanci rozhodnout se správně: co přesně by mělo udělat? Vysvětlujeme taky, proč je teď jedinou stabilní velkou zemí Evropy zrovna Itálie. A přibližujeme další obří otočku, kterou ohledně Putina udělal Donald Trump.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

