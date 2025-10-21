Světem se šíří protesty mladých lidí z generace Z a my jsme se na ně v podcastu Generační konflikt podívali podrobněji. Lidé, kteří protestovali v Nepálu proti cenzuře, a ti, kteří demonstrovali v Praze proti ovládnutí ministerstva životního prostředí Motoristy, mají něco společného – vadí jim, že politické reprezentace poněkud kašlou na budoucnost. Co z toho všeho může nakonec pojít? To ale není jediné téma. Začneme bezradností starší generace nad technologiemi a generačními proměnami debat o sexu a erotice. Víte třeba, vy starší, co to je „body count“?
