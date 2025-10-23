Evropská komise představila změny emisního systému ETS2, který má od roku 2027 nově zatížit i některé domácnosti a dopravu. Nově má systém obsahovat flexibilnější cenový mechanismus, který umožní v případě rychlého růstu ceny povolenek okamžitě zasáhnout. Česká vláda si výsledek vykládá jako svůj úspěch. Opozice naopak tvrdí, že Evropská komise jen kosmeticky upravila systém, jehož zavedení stále povede k výraznému zdražení tepla a pohonných hmot.
Podle výzkumné pracovnice think-tanku Europeum Rebeky Hengalové ale úpravy přinášejí reálný posun. „Nejde o strop, ale o mechanismus, který má brzdit výkyvy,“ říká. Nově se také členským státům umožní začít s obchodováním povolenek už příští rok – a tím i čerpat peníze na kompenzace. Česká vláda však stále nemá hotový sociálně-klimatický plán, který by popsal, jak těchto až 50 miliard korun využije na podporu domácností. Bez jeho schválení hrozí, že Česko o část výnosů přijde.
