Jak se žije druhé generaci Vietnamců v Česku? Jsou to více čeští Vietnamci, nebo vietnamští Češi? V čem jsou jiní než jejich rodiče kromě toho, že umí dokonale česky? S novinářem Viet Tranem, který je šéfem spolku mladých Vietnamců s názvem Viet Up, probíráme v aktuálním dílu Generačního konfliktu i mnoho dalších věcí.
Třeba co to je a jak vypadá tradiční vietnamský rodinný „křížový výslech“ nebo proč to mají v emancipaci od rodičů těžší vietnamské dívky než chlapci. No a ptáme se také, jestli se Vietnamci v pražské Sapě na Andreje Babiše usmívali upřímně, nebo zda je za tím něco jiného. Odpověď je docela překvapivá. Poslechněte si!
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
