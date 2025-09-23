Dobrý den z Hospodářek, je úterý 23. září. OSN si v New Yorku i za účasti českého prezidenta Petra Pavla připomíná 80. výročí svého zrodu. Ale je to taková oslava neoslava, protože světová organizace je v nejvážnější krizi za celou dobu existence. Proč tomu tak je a přežije vůbec? O tom si popovídám s naším analytikem Martinem Ehlem. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika převážně byznysových zprávách.
OSN bojuje o svoji budoucí existenci. Oslabit ji chtějí autoritáři v tiché spolupráci s Trumpovými USA
