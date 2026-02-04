Je málo témat, u kterých mezi investory panuje větší zmatek. A není popravdě divu, neboť český zákon upravující daně je zastaralý, a tak závislý na výkladu daňových poradců, jejichž názory se ale někdy zásadně liší. Jak je to s daněním frakčních akcií, co jsou to vůbec kryptoaktiva a opravdu lze uplatnit hodnotový nebo časový test na akcie a krypto zvlášť, jak se poslední dobou šíří po internetu? Investiční podcast MoneyPenny proto tentokrát navštívil daňový poradce Lukáš Eisenwort, zakládající partner společnosti EKP Advisory.
