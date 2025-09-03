Ve francouzském městě Toulon se minulý týden potkal prezident Francie Emmanuel Macron s německým kancléřem Fridrichem Merzem. Významného pokroku dosáhli mimo jiné v oblasti energetiky. Obě země mají odlišné strategie. Francie sází na jádro, Německo buduje obnovitelné zdroje. Teď ale chtějí spolupracovat. Roli v tom hraje také vodík. Podrobněji jsme téma probrali s redaktorem Hospodářských novin Petrem Zenknerem.
