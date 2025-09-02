Ještě v srpnu se jeden bitcoin obchodoval za 124 tisíc dolarů. Na začátku září byla jeho hodnota méně než 110 tisíc dolarů. Přispěl k tomu mimo jiné jednorázový prodej 24 tisíc bitcoinů za zhruba 50 miliard korun. Kdo a proč prodával? A může cena bitcoinu klesnout pod 100 tisíc dolarů? Hostem Ranního brífinku je analytik fondu p-hat Petr Hotovec.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
