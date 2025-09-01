Tenhle díl Generačního konfliktu je o zásadní generační zkušenosti českých boomerů – životě v době reálného socialismu. Pozvali jsme spisovatele Lukáše Havlase, autora nové knihy „K práci a obraně připraven“, abychom zjistili, jestli je zkušenost s dobou nesvobody, nedostatku, absurdity a pokrytectví alespoň trochu přenositelná na mladou generaci. A došli jsme ke zjištění, že by paměť potřebovali osvěžit hlavně někteří z těch, kdo tuto dobu zažili a nyní si ji idealizují. Vedle mrazivě legračních historek a jejich zobecnění nechybí samozřejmě ani slovníček socialistických reálií v konfrontaci se slovníkem dnešní generace Z.
