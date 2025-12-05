Tuzemská ekonomika je na tom dobře. Tempo růstu hrubého domácího produktu je dvakrát rychlejší než v eurozóně, inflace je nízká, nezaměstnanost se zatím drží a hlavně, mzdy utěšeně rostou. Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,1 procenta, při zohlednění inflace se zvýšila o 4,5 procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků se reálné mzdy přiblížily úrovni před pandemií covidu. Odborníci ale také varují, že se prohlubují rozdíly mezi vysoko- a nízkopříjmovými skupinami zaměstnanců i mezi regiony.
Mzdy rychle rostou, za strohou zprávou se ale hodně skrývá. A ne všechno je pozitivní
O tom, jaký má růst mezd vliv na ekonomiku, co se dá očekávat v dalších měsících a zda je lepší pracovat pro stát nebo podnikatelský sektor, jsme se v Ranním brífinku bavili se Štěpánem Křečkem, hlavním ekonomem společnosti BH Securities.
