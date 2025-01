Longevity podcast – to je nejnovější přírůstek do podcastové rodiny Hospodářských novin. Jeho první díl už můžete poslouchat ve vaší oblíbené aplikaci nebo také na webu HN.cz v sekci podcasty. Oblast longevity, chcete-li dlouhověkosti a zdravého životního stylu, se stává novým celosvětovým fenoménem a Hospodářské noviny jsou u toho. Byť někteří vědci s nadsázkou říkají, že konečně se o jejich výzkum začal někdo pořádně zajímat, upozorňuje v Ranním brífinku autorka a moderátorka podcastu Michaela Ryšavá.

Prozradí mimo jiné i to, kdo z uznávaných odborníků prezentuje nové trendy natolik srozumitelně, že jejich zjištění zaujmou i laiky, a naopak, na co si při vyhledávání informací o longevity dát pozor. A dojde samozřejmě i na zodpovězení věčné otázky řady milovníků vína, jak je to s prospěšností či škodlivostí pověstných dvou deci denně.

