Desítky tisíc lidí se už nedostanou do EU, ale skončí v táborech v Albánii. Pomůže to zásadně omezit nelegální migraci, tvrdí zastánci této dohody. Jak má fungovat? A vysvětlujeme, že další země EU včetně Česka se chtějí inspirovat a zasáhnout proti migraci podobně. Upozorňujeme přitom na stát, který už to v minulosti zvládl a od něhož bychom se měli poučit. Dozvíte se ale taky novinky o Češích, kteří se dostali na vysoké posty v Bruselu, ale mluvíme i o těch, kterým se to nepovedlo. Probíráme taky rapidně klesající podporu Ukrajiny na Západě.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

