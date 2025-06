Donald Trump NATO nemusí, ale Evropané s významným podílem Česka vypracovali plán, jak to změnit. Nejde jen o peníze, ale i o Rusko, Ukrajinu a slib vzájemné obrany. A je to docela překvapivé. Označí Trump nadcházející summit aliance v Haagu za „big and beautiful“ a Evropané si hluboce oddechnou? Máme také zákulisní podrobnosti o Evropské komisi, Francii a dostavbě Dukovan, snahách zrušit Green Deal a útoku na Írán.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

