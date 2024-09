Vláda v Bruselu získala něco, o čem se Čechům zatím ani nesnilo – a to výměnou za to, že přistoupila na jiné portfolio pro Jozefa Síkelu v Evropské komisi. O co jde a jak je to významné? Vysvětlujeme ale i to, jak hluboko Evropská unie spadla a jak z toho ven – recept nedávno sepsal Mario Draghi, ale v Česku si toho skoro nikdo nevšiml. Co s Evropou bude, pokud se zásadně nezmění? A co by mělo Česko z Draghiho zprávy podpořit a co by mu to přineslo?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

