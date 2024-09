Tenhle díl Generačního konfliktu je hlavně o vztazích rodičů a dětí. Psychoterapeut Vladimír Zikmund tvrdí, že se na vlastních dětech podepisujeme hůř, než si sami myslíme. Co je podle něj nejhorší? Co ve vztahu k dětem dělat a čemu se naopak vyhnout? A připouští, že někdy mohou také děti ubližovat rodičům? O tom všem v hodinovém dílu, kde i autoři Petr Honzejk a Veronika Capáková otevřeně mluví o svých rodinných zkušenostech. Samozřejmě nechybí generační slovníčky a těšit se můžete i na neplánovanou hádku o Rychlé šípy a o to, jestli youtubeři mohou být dobrými vzory pro mladou generaci.

