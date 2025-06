Tenhle díl Generačního konfliktu je o jídle. I když vlastně ne tak úplně. Pozvali jsme kuchařku a influencerku Chili Ta a probrali jsme s ní, nejen jak se během generací mění chutě, jaké asociace v ní vyvolávají některé „pochutiny“ českého socialismu či co si myslí o dubajské čokoládě. Ale i to, jak vypadají generační střety ve vietnamských rodinách a proč jsou o hodně tvrdší než v rodinách českých. Nebo jak se během generací mění pohled Čechů na vietnamskou komunitu a jak to vnímá ona sama.

Řeč bude i o sociálních sítích. Proč je podle ní boomerský Facebook příšerné místo? Jako bonus samozřejmě generační pojmy a slovníčky. Věděli jste třeba, vy mladší, co to bylo „ruské vejce“? Chili Ta existence něčeho takového upřímně vyděsila.

