Bonusový díl Generačního konfliktu jsme natáčeli veřejně na konferenci Trendy práce. A pozvali jsme si spoluzakladatele platformy Red Button Luboše Malého, který sám sebe označuje za transformačního architekta. Tedy člověka dávajícího do pohybu změny, které potřebují firmy, jimž trochu dochází dech či které se potřebují na věci podívat nově a zlepšit svůj výkon. Jaký je jeho pohled na generační složení týmů? Co si vzal z dlouholetého působení ve vrcholovém managementu globální firmy Lego? A jaké největší chyby firmy a instituce dělají, když chtějí lidem nabídnout něco nového? Veroniku Capákovou v naší mezigenerační dvojici tentokrát zdatně zastoupila Kristýna Matějková a do generačního slovníčku připravila takové výrazy generace Z, že nejen boomer Petr Honzejk, ale i mileniál Luboš Malý kroutili hlavou i očima.

Celá verze všech dílů Generačního konfliktu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.

Zkrácené verze a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.