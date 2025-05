Česko vymírá ještě rychleji, než očekávaly už tak pesimistické prognózy demografů. Mladí lidé nejenže odkládají rodičovství do pozdějšího věku, ale stále častěji se rozhodují pro život bez dětí. V podcastu Generační konflikt se snažíme přijít na to, proč se to děje. Jsou za tím jenom vysoké ceny bydlení, jak se často říká? Nebo jde o obecný trend vývoje vyspělých společností, pouze akcelerovaný na takovou rychlost, kterou si donedávna nikdo nedokázal představit? Odborný pohled přišla představit demografka Anna Šťastná, pohled mladé generace nabízí Veronika Capáková a za boomery se vývoje mířícího k vymizení původního obyvatelstva Evropy děsí Petr Honzejk. A i když jde o téma temné, ani tentokrát nechybí vzájemné prozkoušení generací ze slovníku generací jiných, což je jako obvykle docela uvolňující legrace.

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.