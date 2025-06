Příští týden bude vláda Petra Fialy kvůli bitcoinové kauze čelit pokusu o vyslovení nedůvěry. Jak bude hlasovat opozice, je jasné. Rozhodující ale bude, jak se k věci postaví koaliční tábor.

Vře to hlavně ve STAN, s kauzou nejsou „v pohodě“ ani lidovci, kteří přes svoje mizerné volební preference dokonce zauvažovali o odchodu z koalice Spolu. Jediná z vládních stran, o jejímž postoji ke kauze se nic neví, je TOP 09. Proto Petr Honzejk a Ondřej Leinert v nejnovějším dílu politického podcastu HN Podpásovka rozjeli detektivní pátrání, aby to zjistili. Řeč ale bude také o blížící se volbě generálního ředitele či ředitelky České televize. Prozradíme vám aktualizované tipy, jak to podle nás ve středu dopadne.

