Evropská unie hrozně moc přerozděluje, slýcháme často s tím, že jde o záplavu dotací. To je jeden z největších nesmyslů, které o Evropské unii fungují. Jak je to se společným evropským rozpočtem doopravdy? A proč je potřeba ho navýšit, jenže se to nejspíš nestane? Dozvíte se v další Abecedě Bruselského diktátu.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Podpořit nás můžete na HeroHero nebo na Gazetisto

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/