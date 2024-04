Zkazky o tom, jak země EU zaostávají za Spojenými státy, jsou hodně přifouknuté, takové drama to není. S Evropou ale rozhodně není vše v pořádku. Co je největší slabinou její ekonomiky a v čem je na tom naopak lépe než Američané? A co by nás z hlediska hospodářství mělo ve skutečnosti znepokojovat mnohem víc, a to jak v Evropě, tak v USA? Vysvětlujeme taky jednu věc, která se sice týká hnutí STAN, ale může zásadně ovlivnit celkový výsledek voleb do Evropského parlamentu. Přinášíme dosud neznámá fakta o návštěvě premiéra Petra Fialy v Bílém domě. A víte, že se v Česku šíří nová konspirační teorie? Týká se, jak jinak, Německa.

Opravdu Evropa ekonomicky ztrácí na USA? Není to takové drama a něco děláme líp, než Američané

