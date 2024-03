Proč TOP 09 „zazdila“ Miroslava Kalouska i Jiřího Pospíšila a vyslala do evropských voleb mnohem méně známé kandidáty? V našem speciálu z Evropského parlamentu ve Štrasburku o tom mluví europoslanec Luděk Niedermayer, který je z topky nejvýš na kandidátce Spolu. Jak mu tam je třeba po boku Alexandra Vondry? A nepřehnala to EU se zelenými cíli, které sám Niedermayer jasně podporoval? Podle něj to tak není a spíš mu vadí to, jak se rozhoduje český stát – bez čísel, jak ukazuje i chystaná energetická koncepce.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

