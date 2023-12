Na německé a rakouské hranici začíná velký les a za ním jsou nějaká města, jako třeba Praha. A co to je, ten Lotyš? Tak zhruba vnímaly Čechy a další uchazeče o vstup do EU tehdejší členské státy unie. Vzpomíná na to Karel Barták, nejlepší český novinář, jaký kdy působil v Bruselu. Jako zpravodaj ČTK tam strávil víc než 10 let, ještě déle pak působil ve vysokých funkcích v Evropské komisi. Zažil neuvěřitelné historky s Václavem Klausem nebo Milošem Zemanem, a také radí, jak by měla současná vláda vybrat nového českého eurokomisaře – bude to muset udělat už v roce 2024.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

