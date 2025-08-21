Zemědělci, politici i veřejnost míří tento týden do Českých Budějovic, kde dnes začíná další ročník výstavy Země živitelka. Největší zemědělská akce v Česku letos reflektuje změny v oboru. Mezi hlavními tématy jsou automatizace a tlak na ekologii.
Na výstavě se představují desítky firem s moderní zemědělskou technikou, včetně robotů, dronů nebo energeticky soběstačných provozů. Dorazit má i premiér Petr Fiala nebo eurokomisař pro zemědělství. Co všechno se na akci ukazuje a co to vypovídá o českém zemědělství v roce 2025? Ptali jsme se mluvčí Výstaviště České Budějovice Michaely Čeňkové.
Žně už nejsou, co bývaly. Česká krajina čelí nehostinnému vedru, ale také nevhodnému zemědělství
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
