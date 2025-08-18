Tenhle díl Generačního konfliktu je o smrti. Bojí se umírání a smrti víc mladí, nebo starší lidé? Jak se mění v Česku vnímání vlastního konce? Jaké jsou „trendy“ v truchlení a co k tomu říká umělá inteligence? A k čemu je černý humor? O tom všem si povídáme s Anastasijí Kriušenko, influencerkou, která o smrti píše a tvoří na Instagramu a Facebooku. Ani tentokrát nechybí generační slovníčky. Napadlo by vás starší, že mladí vůbec netuší, co to je krchov?
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
