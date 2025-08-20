Plán B není jen pro miliardáře. Záložní řešení pro případ krize by měl mít každý, jen třeba v jiné podobě. David s Martinem v aktuálním díle podcastu MoneyPenny rozebírají, co znamená být připraven podle toho, v jaké finanční situaci se právě nacházíte. Od lidí, kteří si teprve budují základní rezervu, až po ty, kteří už řeší druhé občanství či rodinný krizový plán. Dozvíte se, jak nejlépe ochránit rodinu, jak co nejvhodněji rozložit portfolio a jaké dokumenty či účty mít připravené. S přípravou toho nejdůležitějšího v rámci plánu B je nejvhodnější začít hned teď, nevyžaduje to moc času ani peněz.
Celý podcast najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
A nezapomeňte odebírat investiční newsletter Peníze HN.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist