Dobré ráno z Hospodářských novin, je úterý 19. srpna, svět žije Trumpem a válkou na Ukrajině a prezident Petr Pavel se sejde s mladými českými inovátory. To je z událostí zhruba všechno, léto jde do finále a od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.
Nejprve pár byznysových zpráv. Břeclavskému Gumotexu se loni meziročně propadly tržby o více než 700 milionů korun na dvě miliardy. Výsledky firmy jsou z velké části závislé na situaci automobilového průmyslu, společnost dodává řadu interiérových doplňků.
Slovenský antimonopolní úřad souhlasil s tím, aby předního provozovatele prodejních automatů na Slovensku, skupinu Vending, převzala Kofola Jannise Samarase.
Vlajková loď Jablotronu Dalibora Dědka – Jablotron Alarms – loni vydělala 261 milionů korun při tržbách 1,3 miliardy. Celá skupina je ještě větší.
Hostem Ranního brífinku je hlavní analytik HN Martin Ehl, který přišel okomentovat setkání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry.
Ukrajina nepotřebuje od Západu jako bezpečnostní záruky další hezká slova na kusu papíru, ale vojáky a zbraně
