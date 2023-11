Česko zažilo jeden z největších sociálních protestů od roku 1989, stávkovaly statisíce zaměstnanců v soukromých firmách i ve státní správě, zavřené byly tři čtvrtiny škol, všichni protestovali proti vládním úsporám. Člověk by řekl, že to s Českem jde od deseti k pěti. No jo, jenže opravdu? Taková agentura Moodys to vidí přesně obráceně. A dala to najevo tím, že zvýšila ratingový výhled země. Takže jak to s naší perspektivou je? Zkusíme to rozklíčovat hned po několika ekonomických zprávách.

