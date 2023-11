Zvykli jsme si posuzovat situaci podle toho, co bychom si přáli, nikoliv podle toho, co se reálně děje. A je prostě faktem, že Rusko teď má nad Ukrajinou jasnou výhodu. Je v silách Evropanů a Američanů změnit to? Co by se muselo stát a co bude v tomto ohledu v roce 2024 rozhodující? O zákulisí evropské pomoci Ukrajině uslyšíte v novém Bruselském diktátu. Je i o novém přístupu, jehož cílem je výrazně omezit ilegální migraci do Evropy, nebo o tom, kam se řítí britská Konzervativní strana, tradiční idol české pravice. A jsou radikální klimatičtí aktivisté jen nebezpeční, nebo pro nás mají nějaký užitek?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.