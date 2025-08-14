Už za necelé tři týdny se vrátí žáci a studenti do škol. Letošní prázdniny jsou pro řadu rodičů náročné, trvají totiž devět týdnů, což s sebou nese také nutnost skloubit pracovní povinnosti a vymýšlení programu pro děti. Je to také téma, které důkladně rozebíráme v pátečním Víkendu Hospodářských novin. A nejen o hlídání, ale také o změnách, které čekají celé české školství, mluví v Ranním brífinku reportérka HN Markéta Hronová.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist