Namísto objemných gelů nebo krabic s pracím práškem se na poličkách v českých koupelnách čím dál častěji objevuje malá obálka s pracími papírky společnosti EcoHaus. Byznys, který původně odstartoval jako studentský projekt, teď počítá roční tržby v nižších desítkách milionů korun. Sama majitelka a zakladatelka firmy EcoHaus Petra Doubková přiznává, že motivem k nápadu byla původně lenost a láska k módě. Ta nakonec šetří nejen planetu, ale taky peněženky českých domácností. I proto se mladá podnikatelka umístila v letošním výběru Inovátorů roku a cenou za Udržitelné inovace ji ohodnotila i ČSOB.
„Teď nás čeká další krok. Máme vytipované brownfieldy blízko Liberce. Ráda bych tam ze staré textilky vybudovala místo, kde budeme mít zázemí,“ popisuje Doubková nadcházející plány. Kapitál plánuje získat podobně jako u své dřívější úspěšné crowdfundingové kampaně. „Věřím, že nás naši ambasadoři podpoří a vybudujeme tak místo, kde se bude dát nejen posunovat dál náš byznys, ale kde se také bude konat spousta komunitních akcí a workshopů,“ dodává mladá podnikatelka.
Inovátoři roku 2025. Hnojivo z ovčí vlny, chatbot pro osamělé seniory i více peněz matikářům. HN vybraly top 10 projektů
Kromě plánů na rozšíření sídla zázemí firmy ji teď čeká i další krok – míří na stáž na Harvard, kde bude studovat enkapsulaci. „Je to takový baťovský přístup. I když mám vlastní firmu, půjdu se učit do jiné,“ vysvětluje Doubková. Ta v současnosti působí taky jako mentorka a koučka začínajících podnikatelů.
