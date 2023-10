Izrael vpadne do Gazy, ale jestli se mu podaří Hamás úplně zničit, není zdaleka jisté. V celé krizi bude klíčové, co udělá Írán. Tomu ale Američané naštěstí vzkázali, že by ho čekala tvrdá odveta. V podcastu Bruselský diktát to říká Tomáš Pojar,...

25. 10. 2023 ▪ 2 min. čtení