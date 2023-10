Izrael vpadne do Gazy, ale jestli se mu podaří Hamás úplně zničit, není zdaleka jisté. V celé krizi bude klíčové, co udělá Írán. Tomu ale Američané naštěstí vzkázali, že by ho čekala tvrdá odveta. V podcastu Bruselský diktát to říká Tomáš Pojar, muž, který má asi největší podíl na tom, jak vypadá česká bezpečnostní a evropská politika. Nikdo v tomto smyslu nemá k premiéru Petru Fialovi blíž než on. „Penězi se nedá koupit respekt,“ zdůrazňuje Pojar ve vztahu k evropským zemím, které nemají na krizi prakticky žádný vliv. Podle něj je ale dobře, že nám v posledních letech Vladimir Putin i Tomio Okamura otevřeli oči ohledně toho, jak jsme zranitelní.

