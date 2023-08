Češi si každým měsícem lépe zvykají na život s elektromobilitou. Nabít vůz poháněný elektřinou podobně rychle jako natankovat auto se spalovacím motorem je ale podle Miroslava Vejmana, technického ředitele Olife Energy, výrobce českých nabíječek pro elektromobily, i do budoucna nereálné. Češi by podle něj měli víc vsadit na plánování pomocí aplikací. Nejen o tom, jestli časté nabíjení aut z rychlonabíječek může ubrat baterii na životnosti nebo zda se vyplatí používat elektromobil jako záložní zdroj energie pro rodinný dům, si s Vejmanem v dnešním díle podcastu Green Deal povídali Martin Ehl a Tereza Beránková.

„Nabít auto za minutu by znamenalo chtít mu dodat tok energie zhruba malého blesku, navíc by ten kabel musel být tak těžký, že by ho řidič ani neunesl,“ popisuje Miroslav Vejman důvody, proč nabíjení elektromobilů nebude zřejmě ani v dohledné době rychlou záležitostí.

Češi podle něj musí především upravit svůj přístup k nabíjení. Využít by k tomu mohli také moderní technologie. „Třeba na sídlišti by mohly fungovat kamery, které by uměly číst SPZ a podle míry nabíjení jednotlivých aut by se dal velmi dobře plánovat i odběr. Zároveň by se řidiči mohli motivovat i cenou podle toho, jak rychle by auto potřebovali nabít,“ navrhuje Vejman s tím, že podobné technologie už nejsou ve světě novinkou. I v Česku podle něj jde na takové technologie čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.

