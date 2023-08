Města a obce čím dál častěji investují do alternativních forem dopravy. Kromě nákupů elektrických autobusů se pouští také do zavádění systému sdílených kol. Ukazují to data společnosti Nextbike Czech Republic, která od roku 2018 kola dodává do 35 měst v Česku. Nejen o tom, jak výdělečný takový byznysový model může být, si s šéfem české pobočky Nextbike Lukášem Luňákem v podcastu Green Deal povídali Tereza Beránková a Martin Ehl.

„V drtivé většině případů, tedy ve 32 městech, platí za prvních patnáct minut výpůjčky kola magistrát,“ vysvětluje Lukáš Luňák, proč první čtvrthodinu využití sdíleného kola nemusí cyklista platit z vlastní kapsy. „Zhruba 60 procent tržeb nám tak plyne přímo z městských rozpočtů. Některá města si ale ve smlouvách určují i řadu podmínek, snažíme se jim co nejlépe vyhovět,“ dodává Luňák.

Na dlouhodobou jízdenku za zvýhodněných podmínek si pak kola zatím můžou vypůjčit obyvatelé pouze dvou českých měst – Prahy a Ostravy. „Ten model se osvědčil. Zájem se od zavedení výpůjčky na Lítačku nebo ostravskou ODISku zvedl až o 60 procent,“ popisuje Luňák. Model společnost přejala od své německé matky, kdy řada měst v Německu začleňuje bikesharing přímo pod vlastní dopravní podnik.

Zcela zdarma se pak na sdíleném kole svezou třeba obyvatelé Frýdku-Místku. Podle šéfa české pobočky Nextbike je vysvětlení, proč jinde takový model nefunguje, poměrně sporadické. Ve Frýdku-Místku obyvatelé za MHD neplatí vůbec. Naopak už několik let se proti zavedení systému sdílených kol staví třeba Plzeň. I za samotné zavedení bikesharingu totiž česká města musí platit. Podle Luňáka zprovoznění takové služby města vyjde v závislosti na jejich velikosti od statisíců korun po nižší miliony. „Vůbec nejpoužívanější jsou naše kola v Opavě. Ta přitom během pandemie zvažovala, že kvůli úsporám službu zruší, nakonec to rozhodnutí ale přehodnotili,“ říká Luňák.

Češi zatím sdílená kola podle dat Nextbike Czech Republic nejčastěji používají pro rychlé přesuny po městě. Devět z deseti výpůjček stihnou vrátit do patnácti minut. Na sdílených kolech se pak obvykle svezou lidé mezi 18 a 48 lety, preferují je muži.

