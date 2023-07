Aby se Česko stalo uhlíkově neutrální zemí, bude muset do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun. Alespoň to spočítali experti společnosti Aspen Institut a Boston Consulting Group ve studii Česká stopa k uhlíkové neutralitě. Nejvýraznější proměnou bude muset projít tuzemská energetika, výzvy ale čekají také na ty, kteří podnikají ve výrobě železa a oceli, chemickém průmyslu nebo vyrábějí cement. Nejen o tom, jak moc budou tyto změny českou ekonomiku bolet, mluvili s partnerem společnosti Boston Consulting Group Jiřím Švejcarem v nejnovějším dílu podcastu Green Deal Martin Ehl a Tereza Beránková.

„Do roku 2030 budeme muset na změnách, které povedou k uhlíkové neutralitě Česka, ročně proinvestovat 120 miliard,“ vypočítal Švejcar. Zatěžkávací zkouška s největší jistotou čeká taky na automobilový průmysl. V ohrožení je tak podle propočtů expertů z Aspen Institute 550 miliard korun z HDP, které právě výroba aut Česku ročně přináší. „Výroba aut je u nás spjata s motory. My teď musíme zajistit, aby se továrny v Česku dokázaly přeorientovat na výrobu baterek do elektromobilů,“ vysvětluje Švejcar.

Právě elektrifikace dopravy a průmyslu zvedne současnou spotřebu, která prozatím činí 75 TWh energie ročně, do přelomového roku 2050 na 125 TWh. Aby si Česko zajistilo potřebnou dodávku takového objemu energie, bude podle analýzy muset dostavět jadernou elektrárnu Dukovany, prodloužit životnost Temelínu a začít se více zaměřovat na menší reaktory. Nezanedbatelnou částí energetického mixu ale budou i obnovitelné zdroje.

Třeba solární elektrárny mají v současné době instalovaný výkon necelé 3 GW, jenže Česko do roku 2050 bude k pokrytí všech svých potřeb muset mít 30 GW. „To už se ale nevleze na všechny střechy v Česku, nebude jich dostatek. Soláry se proto budou muset stavět i na půdu. Pro představu by taková plocha zabrala zhruba tolik, jako je velikost Ostravy,“ vypočítává Jiří Švejcar. Česko ale podle něj bude muset přidat i ve výstavbě nových větrníků, v této oblasti by měl stát své aktuální tempo zčtyřnásobit.

